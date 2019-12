Drie gewonden bij nachtelijke aanrijding op E17, mogelijk poging tot vluchtmisdrijf Kristof Pieters

22 december 2019

04u25 10 Waasmunster Bij een aanrijding op de E17 in Waasmunster zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie gewonden gevallen. Een wagen met Franse nummerplaat reed aan hoge snelheid in op een ander voertuig. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder vervolgens vluchtmisdrijf wou plegen maar hij kwam 500 meter verder tot stilstand doordat de motor het begaf.

Het ongeval gebeurde rond 1.10 uur op de E17 richting Gent ter hoogte van de snelwegparking in Waasmunster. Een BMW met Franse nummerplaat reed achteraan in op de wagen van een familie van Marokkaanse origine. Door de klap ging hun wagen aan het slingeren en botste tot twee maal toe tegen de betonnen vangrail. Een vrouw, die als passagier vooraan in de wagen zat, liep vrij zware verwondingen op. Twee anderen kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Waarschijnlijk probeerde de bestuurder van de BMW na het ongeval te vluchten maar de auto kwam 500 meter tot stilstand toen de motor stil viel. De inzittenden – enkele jongelui - bleven ongedeerd. Door het ongeval kwamen er heel wat brokstukken op de rijbaan terecht. De brandweer moest de snelweg zelfs korte tijd afsluiten om de rijbaan te kunnen opruimen.