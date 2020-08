Dommelstraat tijdje versperd door omgewaaide boom Kristof Pieters

21 augustus 2020

14u01 0 Waasmunster De Dommelstraat tussen Waasmunster en Sombeke was vrijdagochtend een tijdje versperd. Een omgewaaide boom lag dwars over de rijbaan waardoor er geen verkeer meer mogelijk was. De brandweerpost van Waasmunster kwam ter plaatse om de fijnspar op te ruimen. De boom beschadigde in zijn val ook een omkasting van een gasmeter. Gelukkig sneuvelde enkel de omkasting, de gasleiding zelf bleef intact.

De fijnsparren in onze streken zijn quasi allemaal aangetast door de letterzetter -een vraatzuchtige kever- waardoor ze massaal afsterven en dus verzwakt zijn. De brandweer zag het voorbije jaar het aantal fijnsparren dat omwaaide aanzienlijk stijgen. Bij de eerstvolgende zware storm wordt dan ook verwacht dat er heel wat aangetaste bomen zullen sneuvelen.

Heatburst

De windstoten die vrijdag in de vroege ochtend een tijdlang voorkwamen waren het gevolg van een zeldzame ‘heatburst’. Dit weersverschijnsel vindt veelal plaats in tropische en onstabiele luchtmassa’s. In een korte tijdspanne kan de temperatuur plots een aantal graden stijgen wat ook vanochtend gebeurde. De stevige windvlagen zijn een typisch kenmerk van zo’n ‘heatburst’.