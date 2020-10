Discussie over toegankelijkheid natuur Durmevallei laait op: Open Vld vraagt om bres in dijk Groot Broek te overbruggen Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2020

17u47 0 Waasmunster De Sigmawerken blijven de gemoederen beroeren in Waasmunster. Oppositiepartij Open Vld breekt bij monde van haar fractieleider Bart Waterschoot een lans om de geplande bres in de dijk in het Groot Broek in Sombeke te overbruggen. Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) verwijst naar een akkoord dat in 2010 reeds werd bereikt met de Vlaamse Waterweg door de toenmalige meerderheid met Open Vld en CD&V in het bestuur over de plannen in Groot Broek. “Als wij nu onze kar keren, zal dit ook gevolgen hebben voor de resterende ontwikkelingen op ons grondgebied. Ik wil als betrouwbare partner aan de onderhandelingstafel zitten.”

Open Vld hekelt de drastische impact die de Sigmawerken volgens de partij hebben op het typische Waasmunsterse landschap en de zachte recreatie voor wandelaars en fietsers. Doorn in het oog is de geplande verwijdering van het dijktracé tussen de spoorwegdijk en de Koolputten waardoor fietsers zich moeten verplaatsen nabij Elversele. “Er wordt geen rekening gehouden met het typische Waasmunsterse landschap en de zachte recreatie”, zegt Waterschoot. “En het gemeentebestuur doet niks en volgt kritiekloos enkele ingenieurs van de Vlaamse Waterweg en een milieuvereniging uit Lokeren (vzw Durme dat onder meer Groot Broek beheert, red.) en zo kunnen we de natuur binnenkort alleen nog maar bekijken via een verrekijker”, stelt Waterschoot. Open Vld bepleit daarom een overbrugging van de dijk in Groot Broek.

Voortschrijdend inzicht

Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) reageert fel op de kritiek. “Ik begrijp niet dat Open Vld nu aandringt op een overbrugging van de dijken tussen de Koolputten en de oude spoorwegbedding in Sombeke. Het was burgemeester Daelman die een Open Vld – CD&V-coalitie leidde in 2010 en die onderhandeld heeft met De Vlaamse Waterweg. In de gemeenteraad sprak hij van voortschrijdend inzicht, maar nu 100 procent je kar keren onder die noemer getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin voor beslissingen die je zelf nam in het verleden.” De burgemeester benadrukt dat de gemeente al haar gewicht in de weegschaal legt voor toekomstige ontwikkelingen in de Durmevallei. “We vragen open communicatie en inspraak voor de burgers. Het huidige tracé tussen de oude spoorwegbedding in Sombeke en de Durmebrug moet op dezelfde plaats blijven liggen en we vragen volledige toegankelijkheid voor de zachte weggebruikers door bressen te overbruggen en pleiten voor het behoud van zoveel mogelijk landbouwgrond. Tot slot pleiten wij ook voor het herstel van de oude spoorwegbrug tussen Hamme en Waasmunster.”

Ook oud-burgemeester en huidig gemeenteraadslid Rik Daelman (Open Vld) reageert. “Ik spreek inderdaad van voortschrijdend inzicht. Iedereen ziet welke impact de ontpoldering al heeft gehad in het Groot Broek. Het zou andere partijen ook sieren als ze voortschrijdend inzicht zouden tonen in het belang van de inwoners van Waasmunster. Het aspect van waterveiligheid door ontpoldering is bovendien ‘zever in pakskes’. De bergingscapaciteit neemt af omdat het gebied na verloop van tijd dichtslibt.” Daelman richt zijn vizier ook op vzw Durme. “In ruil voor het beheer van het gebied dansen zij naar de pijpen van de Vlaamse Waterweg.”

“Dorpspolitiek met kleine d”

André Verstraeten, die het dossier van de Sigmawerken opvolgt voor vzw Durme, is niet onder de indruk van de kritiek. “Wij bemoeien ons niet met partijpolitiek. Dit is een spel tussen meerderheid en oppositie. De beschuldiging van Open Vld is laag bij de grond. Dit is dorpspolitiek met een kleine ‘d’.” Dat de geplande bres in het Groot Broek niet overbrugd kan worden, is volgens Verstraeten in het belang van de natuur. “In functie van de getijden moet er een rustgebied ontstaan. Wandelaars hebben zich nog nooit zo dicht bij de natuur kunnen begeven als nu. De verrekijkers aan onder meer Meulendijkbroek zorgen voor extra momenten van natuurbeleving. Dat bewijst de aanwezigheid van bijzondere vogelsoorten zoals lepelaars en aalscholvers.”