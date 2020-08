Dieven weg met 40.000 euro aan sigaretten bij inbraak in dagbladhandel ‘De Griffel’: “Vuilnisbak uitgekipt om alles te kunnen meenemen” Kristof Pieters

11 augustus 2020

14u45 16 Waasmunster Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag een grote buit gemaakt bij een inbraak in krantenwinkel ‘De Griffel’ in de Stationsstraat in Waasmunster. Er werd voor maar liefst 40.000 euro aan sigaretten gestolen. Op de camerabeelden is te zien dat de gangsters zich verplaatsten in een donkerkleurige BMW met vermoedelijke Franse nummerplaat. De nummerplaat was echter afgeplakt en daardoor onleesbaar.

Zaakvoerster Ann De Smedt werd dinsdagochtend in alle vroegte door de politie verwittigd van de inbraak in haar zaak. Ze ging meteen ter plaatse kijken en trof in de winkel een puinhoop aan. “Om de sigaretten te kunnen meenemen, hebben de dieven bakken van kranten gebruikt en zelfs de vuilnisbak uitgekipt. De inhoud van de vuilnisbak gooiden ze eerst op de grond en daarna grabbelden ze zoveel mogelijk sigaretten uit het rek dat pas gisteren volledig was aangevuld. De daders wisten blijkbaar wanneer ze hun slag moesten slaan. En anders was het gewoonweg dom toeval dat er net zoveel buit te rapen viel. Ook het startbedrag van de kassa namen ze mee, enkele honderden euro’s.”

Alarm onklaar gemaakt

De daders knipten een draad van het alarmsysteem door waarna ze een klein raam van het toilet forceerden en zo binnen geraakten. Overburen merkten om iets voor 4 uur lawaai op en zagen via het raam hoe er een zwarte BMW met draaiende motor naast de krantenwinkel stond. Naast de wagen stond een man met een mondmasker en een pet op. Hij stond op de uitkijk terwijl zijn twee kompanen de winkel leeg roofden. “Alles ging bliksemsnel”, getuigen ze. “De opgeroepen politie was zeer snel ter plaatse, maar op die tijd waren de daders al verdwenen.” Via camerabeelden was de wagen nog wel te zien in de Belselestraat richting E17.

Afgeplakte nummerplaat

De politie deed een sporenonderzoek in de hoop de daders te kunnen traceren. Volgens de getuigen droegen ze geen handschoenen waardoor er mogelijk vingerafdrukken achtergebleven zijn. Ze waren blijkbaar wel goed op de hoogte van de aanwezige bewakingscamera’s want de nummerplaat van hun wagen was afgeplakt. Op de camerabeelden is wel te zien dat het gaat om een donkerkleurige BMW met vermoedelijk Franse nummerplaat. De winkel kon door de inbraak dinsdag de deuren niet meer openen.

Vorige week ook al inbraak

Het is al de tweede roof bij een dagbladhandel op een week tijd. Vorige week dinsdag sloegen dieven toe bij krantenwinkel Het Engeltje in de Albert Panisstraat in Beveren. Daar werd eveneens de voorraad sigaretten geplunderd. Een buurvrouw hoorde omstreeks 2.30 uur glas breken aan de achterkant van de krantenwinkel. Ze belde meteen de politie, die kort daarna alleen nog maar kon vaststellen dat er was ingebroken. Hier moesten de dieven echter bijzonder haastig tewerk gaan. Er bleven heel veel sigarettenpakjes op de grond achter en ook aan de grote sloffen sigaretten werd niet geraakt. In de kassa en de krasloten hadden ze evenmin interesse. De bedroeg toen zo’n 2.000 euro. Ook in Beveren werd de inbraak gefilmd. Op de beelden is te zien hoe twee jongeren met kappen over hun hoofd de sigarettenkast openbreken en haastig pakjes inladen.