Dieven opgeschrikt door bewoners die thuiskomen Kristof Pieters

07 november 2019

16u43 0 Waasmunster Dieven hebben woensdagavond tussen 17.30 uur en 22.45 uur proberen inbreken in een woning in de Lindenlaan in Waasmunster. Ze werden echter opgeschrikt door de bewoners die thuiskwamen.

De dieven raakten het huis binnen door een ladder tegen de veranda te plaatsen. De ladder vonden ze in de tuin van de bewoners. Via de veranda raakten de daders tot bij het veluxraam van de badkamer op de eerste verdieping. Dat raam wordt opengebroken. Vermoedelijk zijn de daders opgeschrikt door de thuiskomst van de bewoners. Hierdoor werd er niets gestolen. Dezelfde nacht kreeg de politie ook nog meldingen van inbraken in woningen in Lokeren en Sinaai. Mogelijk is er een verband met deze feiten.