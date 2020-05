Diaken bezoekt moskee om gemeenschap te feliciteren met einde ramadan Yannick De Spiegeleir

27 mei 2020

11u47 3 Waasmunster Ook voor gelovigen zijn het geen evidente tijden. Door de coronacrisis verliep het Suikerfeest anders dan andere jaren. Diaken Jan Staes van de parochie Hamme – Waasmunster kwam de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap van Waasmunster dinsdagavond een hart onder de riem steken.

“Ondanks de moeilijke omstandigheden willen we jullie van harte feliciteren bij het volbrengen van de ramadan”, klinkt het. Mohamed Achaibi van de Federatie van Moskeeën in Vlaanderen (FMV) en imam Mhamed El Massoudi namen de wensen dankbaar in ontvangt.

Intussen doet de FMV ook een oproep aan de Nationale Veiligheidsraad om een perspectief te bieden over een mogelijke heropening van de moskeeën voor erediensten. “Erediensten spelen namelijk een belangrijke rol in het maatschappelijk en sociaal welbevinden van de gelovigen onder ons en kunnen daarom een rol opnemen in de exitstrategie”, aldus Achaibi.