De Ruyter vzw geeft bier N° 37 tweede leven: “Met dank aan Brouwerij Boelens en VVV Toerisme” Yannick De Spiegeleir

10 juli 2020

15u11 4 Waasmunster Dankzij een samenwerking met Brouwerij Boelens en VVV Toerisme is De Ruyter vzw erin geslaagd om het bestaan van het lokale bier N° 37 verder te zetten ondanks het stopzetten van brouwerij De Hazen.

Het Waasmunsterse bier N° 37, de naam verwijst naar het codenummer van het voormalige vliegveld in Waasmunster dat gebruikt werd in de Tweede Wereldoorlog, zag het levenslicht in 2017 dankzij Brouwerij De Hazen: een initiatief van twee vrienden Joris Bruggeman en Peter De Zutter die met de hulp van Joris’ vader Dirk en René Veelaert het bier op punt stelden.

Tijdens de coronacrisis namen de vrienden echter de beslissing om het verhaal van De Hazen te stoppen. “Na enkele onderhandelingen met VVV Toerisme Waasmunster en Brouwerij Boelens in Belsele hebben we met De Ruyter vzw beslist om het bestaan van het bier verder te zetten. Uiteraard met hetzelfde recept en een licht aangepast etiket. We willen dit prachtig streekproduct dat bij menig Waasmunsteraar in de smaak valt niet laten verdwijnen”, zegt Bart Van Remoortere, voorzitter van De Ruyter vzw.

Zomerbar

Het bier zal opnieuw te verkrijgen zijn in plaatselijke horecazaken, enkele buurtwinkels en verschillende drankenhandels in het Waasland. “Ook op alle evenementen van De Ruyter vzw en VVV Toerisme Waasmunster kan je het bier nuttigen. We hebben deze week overigens groen licht gekregen van de gemeente om op zaterdag 29 augustus een zomerbar te organiseren ter vervanging van de Ruyterfeesten. Het volledige programma van 2020 is verschoven naar de editie van 2021.”