08 oktober 2019

19u01 0 Waasmunster Een communiefeest, een expositie bezichtigen, slapen in één van acht kamers, iets drinken op het terras. Je kan veel op de site van de De Koolputten langs de Durme in Waasmunster. Ons advies: ga er vooral iets eten in het restaurant.

In de vorige eeuw dienden de Koolputten als een kleine haven waar schepen hun vracht aan- en afvoerden. In de jaren tachtig geraakte de site in verval. Sinds kort floreert de site opnieuw door een knappe heropbouw, vooral door de kookkunsten van Haï Phan, die zijn strepen onder meer verdiende bij The Jane.

Er is aandacht voor details in De Koolputten, dat voel je meteen. Bijzonder veel personeel in de zaal ook. We laten ons volgen en kiezen het aperitief van het huis (11 euro) en de lunch (31 euro). Ons drankje is op basis van gin van Verhofstede, een brouwer van vooral likeuren uit Sint-Niklaas en opgewerkt met citrus om tot een drank te komen die op lichte limoncello lijkt. Fris, wekt onze etenslust op. Twee hapjes worden even snel ingezet als ze worden voorgesteld. We denken dit gekregen te hebben: watermeloen met tomaat en feta en een bladerdeegje gemaakt met machegokaas. Fris en hartig zijn hier goed gecombineerd, al had de kaassmaak nog meer naar voor mogen gekomen zijn.

Het voorgerecht is bloemkoolsoep op hoog niveau. De garnituren, met vooral bloemkool en pastinaak in andere texturen, worden eerst geserveerd alvorens de velouté eromheen wordt geschonken. Heerlijk. Een gerechtje dat je doet verlangen naar meer winterkost.

Het tempo ligt hoog, ook de snelheid waarmee de ober het gerecht afratelt. Er verschijnt gelakt vet rundsvlees voor onze neus met paksoi en een heerlijke saus op basis van soja. Minpuntje: de dikke pees uit mijn stuk is niet weggesneden, wat een groot deel moeilijk eetbaar maakt. Aan de overkant geen klachten, de garing is dan ook uitstekend. Twee glazen rood (7,5 euro) uit de Vaucluse begeleiden het vlees goed, al moet je wel van ietwat scherpe, zurige smaak houden.

We sluiten af met koffie (5,5 euro) met nog enkele kleine dessertjes en betalen 118 euro. De Koolputten speelt mee op hoog niveau, alleen moeten ze iets meer tijd nemen. Zowel in snelheid van de service als het aankondigen van gerechten.

De Koolputten

Koolputten 2

9250 Waasmunster

Voorgerecht: 17-28 euro

Hoofdgerecht: 33-43 euro

Dessert: 12-16 euro

Lunch: 31-38 euro

Menu: 52-70 euro

Bediening: 7,5/10

Eten en Drinken: 8,5/10

Comfort: 8,5/10