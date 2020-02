Dauwwandeling in Groot Broek Yannick De Spiegeleir

26 februari 2020

17u54 0 Waasmunster Natuurvereniging vzw Durme organiseert op zondag 8 maart een dauwwandeling in het Groot Broek vanaf 7 uur.

“De zon zien opkomen en de natuur horen ontwaken, het blijft iets magisch. Kom samen met ons de nieuwe natuur van Groot broek ontdekken en laat je verwonderen. Onderweg kunnen we ons verwarmen aan een warm drankje aan het Beerkaaihuisje, aangeboden door vzw Durme en vzw LIA”, klinkt het.

De plaats van vertrek is de ingang van het kasteel van Sombeke in de Smoorstraat. Meer info: sarah.geers@vzwdurme.be of 09 348 30 20.