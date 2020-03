Coronavirus trekt streep door jaarmarkt op paasmaandag Yannick De Spiegeleir

27 maart 2020

12u40 6 Waasmunster Het gemeentebestuur heeft beslist om de editie van de jaarmarkt die gepland was op paasmaandag 13 april dit jaar niet te laten doorgaan. “Het zat er al even aan te komen, en spijtig genoeg moeten we dit nu ook bevestigen.”

Naast de jaarmarkt, toch hét evenement van het jaar, sneuvelen er nog enkele andere activiteiten door het coronavirus. “Ook de Grabbelpas-paasvakantie, Vakantiekinderopvang ’t Speelnest, de tentoonstelling WO II en de opening van het toeristisch seizoen worden geannuleerd omwille van de gezondheidscrisis”, klinkt het op de Facebookpagina van de gemeente.

Latere activiteiten

Het gemeentebestuur volgt de situatie op de voet, en evalueert de overige geplande activiteiten in april en mei in overeenstemming met de federale en Vlaamse richtlijnen. Over deze activiteiten wordt later nog bericht.