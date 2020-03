Coronacrisis heeft ook positief gevolg: al maand geen inbraken meer Kristof Pieters

24 maart 2020

10u38 0 Waasmunster Het is wellicht een record in de voorbije jaren. Al een maand lang heeft de politie in Waasmunster geen enkele inbraak of diefstal moeten vaststellen. Het laatste feit dateert intussen van 25 februari. Tegelijk waarschuwt de politie ervoor om waakzaam te blijven nu zoveel bedrijven, scholen, winkels, cafés en restaurants gesloten zijn.

Er is dan toch één positief gevolg van de coronacrisis in ons land. Dieven hebben hun ‘werkzaamheden’ voorlopig ook gestaakt. Noodgedwongen wellicht. “In de eerste plaats is er het feit dat de mensen steeds thuis zijn en er dus ook nog eens extra sociale controle is in de straten en wijken. Je loopt als dief dus véél meer in de picture natuurlijk”, klinkt het bij de politie. “Ook is er veel minder verkeer op straat waardoor verdachte personen en verdachte voertuigen sneller zullen gecontroleerd worden door de politie.”

De politie blijft echter waakzaam en roept burgers op dit ook te doen, vooral nu verschillende bedrijven, scholen, winkels, cafés en restaurants gesloten zijn door de corona-maatregelen. “De kans is reëel dat criminelen hun werkterrein gaan verleggen. We vragen eigenaars van handelszaken dan ook aan alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, alarmen te activeren en zelf regelmatig ter plaatse te gaan voor controle.”