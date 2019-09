Compagnie Marius trapt cultuurseizoen af in park Blauwendael: “Bijzondere theaterbeleving in uniek decor” JVS

16u37 0 Waasmunster In kasteelpark Blauwendael in Waasmunster hebben de cultuurcentra van het Waasland het nieuwe seizoen op gang geschoten. Compagnie Marius bracht er het voorbije weekend drie openluchtvoorstellingen van ‘Les Enfants du Paradis’, in een bijzonder decor.

Compagnie Marius staat bekend voor haar aantrekkelijke openluchtvoorstellingen. Eerder waren ze ook al een paar keer te gast in Sint-Niklaas. Met hun nieuwste productie ‘Les Enfants du Paradis’ zakten ze het voorbije weekend af naar Waasmunster, naar het mooie domein van kasteel Blauwendael. “Een unieke theaterbeleving, op een al even unieke locatie op een mooie zomeravond: wat kun je nog meer wensen?”, klonk het bij de toeschouwers.

Anderhalf uur voor de start van de voorstellingen werden de toeschouwers al verwacht, voor ontvangst met soep en een maaltijd. Vanuit Sint-Niklaas werden er ook bussen ingelegd naar Waasmunster.

Compagnie Marius schotelde met ‘Les Enfants du Paradis’ een vaak hilarisch stuk voor, een bewerking van het gelijknamige filmscenario van Jacques Prévert uit 1945, geweldig gebracht door acteurs Clara Cleymans, Waas Gramser, Kris Van Trier, Koen Van Impe, Frank Dierens, Lisah Adeaga, Bert Haelvoet en Roy Aernouts. Het ging begin augustus in première in Oostende bij Theater aan Zee. Compagnie Marius gaat ook volgende zomer met deze productie op pad. De openluchtvoorstellingen waren een organisatie van GC Hoogendonck in Waasmunster, in samenwerking met de Wase cultuur- en gemeenschapscentra.