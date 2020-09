Chauffeur scheurt tegen 197 kilometer per uur over E17: “Ik werd opgejaagd door een achterligger” Koen Baten

22 september 2020

15u12 0 Waasmunster D. moest zich dinsdag verantwoorden voor een fikse snelheidsovertreding op de E17 vorig jaar. Hij werd geflitst tegen 197 kilometer per uur.

De man werd betrapt op de E17 in Waasmunster. “Het was fout van mij en normaal rij ik nooit zo snel. Ik heb me laten opjagen door iemand die achter mij aan reed”, klonk het.

Politierechter Peter D’Hondt was onverbiddelijk en gaf de man drie maanden rijverbod en een boete van 3.200 euro. Hij zal ook alle examens opnieuw moeten afleggen voor hij weer met de wagen mag rijden.