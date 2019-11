Chauffeur die onder invloed drie fietsers van de weg maaide aan Koolputten riskeert jaar cel Koen Baten

29 november 2019

14u37 0 Waasmunster T.B., die op 31 augustus 2018 onder invloed en aan onaangepaste snelheid een moeder met haar twee kinderen van toen 6 en 9 jaar van de weg maaide riskeert een jaar de gevangenis in te moeten. Hij veroorzaakte met zijn gloednieuwe BMW een zwaar ongeval waarbij de drie fietsers zwaargewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd werden. De moeder riep in de rechtbank op om na te denken wanneer je achter het stuur kruipt. “Door zo een stommiteit was ik bijna mijn kinderen kwijt", klinkt het.

Het zware ongeval gebeurde omstreeks 20.00 uur ‘s avonds. Sint-Niklazenaar T. reed met zijn BMW op de N41 toen hij richting de Koolputten in Waasmunster zijn bocht langs de linkerkant van de weg nam. “Bovendien blies hij positief bij de politie en had hij 0,90 promille alcohol in zijn bloed. De botsingssnelheid was 64 kilometer per uur in plaats van de toegestane 50 kilometer per uur, maar mogelijk reed hij nog sneller", aldus het Openbaar Ministerie. Naast het jaar gevangenisstraf riskeert hij ook een geldboete, een rijverbod van vijf jaar en alle examens. Het OM vroeg ook om de verbeurdverklaring van zijn voertuig.

De tol was bijzonder zwaar bij het ongeval, de twee jonge kinderen verkeerden een tijd in levensgevaar, maar herstelden na ruim een jaar en meerdere operaties. De moeder deed een emotionele oproep tijdens de zitting naar de dader, maar ook naar andere chauffeurs. “Ik heb twee prachtige kinderen die veel pijn gehad hebben” klinkt het. “Door een stommiteit van een bestuurder was dit bijna allemaal verwoest. Ik vraag voor nu gewoon gerechtigheid, maar wil ook vooral oproepen om na te denken wanneer je nog achter het stuur kruipt.”

Verschillende getuigen spraken die avond al van overdreven snelheid bij de man. “Hij wou zijn nieuwe auto vermoedelijk eens testen of showen", zegt de advocaat van de slachtoffers. “Een ander probleem daar ook is dat daar nog geen enkele duidelijke signalisatie staat en snelheidsbeperking, iets wat de vrouw ook stoort want ze wil niet dat er daar nog eens een ongeval gebeurd", klinkt het.

De beklaagde betoonde zijn spijt in de rechtbank en beseft dat alleen hij schuldig is aan het ongeval. “Ik heb een stevige les geleerd en besef dat dit niet hoort op de weg. Ik rij ook niet meer als ik nu ergens iets gedronken heb”, aldus T. Ook de advocaat van de beklaagde excuseerde zich nogmaals ten opzichte van de familie en de gebeurtenissen. “Hij neemt de volle schuld op zich. Hij reed onaangepast, maar misschien verdient mijn cliënt wel een tweede kans, ik wil dan ook vragen om mild te zijn in de uitspraak", klinkt het. Politierechter Peter D’Hondt doet uitspraak op 20 december.