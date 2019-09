CD&V vraagt aandacht voor verkeersveiligheid op eerste schooldag Yannick De Spiegeleir

02 september 2019

19u35 0 Waasmunster In het straatbeeld duiken sinds vandaag affiches met de boodschap ‘Veilig terug naar school’ op. Het gaat om een actie van CD&V Waasmunster.

“Of ze nu te voet, met de fiets of met de step naar school vertrekken, het is belangrijk dat de jongste weggebruikers. veilig op de schoolbanken terecht komen. Daarom zie je in het straatbeeld onze affiches ‘Veilig terug naar school’ verschijnen. Wie zo’n affiche aan het raam hangt maakt bovendien kans op een verkeersveilige prijs”, licht gemeenteraadslid Yari Van Kaer toe. Op de eerste schooldag deelden de bestuursleden van de partij ook verkeersveilige gadgets uit en doet ze een oproep aan de inwoners van de gemeente. “Heb jij zelf een idee hoe je een lokale verkeerssituatie kan verbeteren? Weet jij misschien de perfecte plaats voor een nieuwe fietsstraat? Zie jij het zitten om concrete en haalbare voorstellen te formuleren voor onze Waasmunsterse mobiliteitsraad en het Gemeentebestuur? Participeer dan mee, en wordt lid van de ‘CD&V Denktank – Lokaal verkeer’.”