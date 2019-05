CD&V-kandidaten Yari Van Kaer en Lore Baeten houden marathoncampagne van 23 uur Yannick De Spiegeleir

24 mei 2019

13u16 0 Waasmunster Lore Baeten en Yari Van Kaer, beiden 23 jaar en uit het Waasland, trekken samen richting de kiezer.

Lore, afkomstig uit Sint-Niklaas en lid van de gemeenteraad en Yari, afkomstig uit Waasmunster en voorzitter van Jong CD&V Waasmunster zetten alles op alles: een week voor de verkiezingen voerden ze 23 uur campagne over heel het Waasland. “Tijdens de 23 urenmarathon wilden we verschillende dingen bereiken. Zo bedankten we 23 mensen bedanken, en gingen we 23 minuten in de horeca helpen, deden we met 23 mensen een polonaise en namen we 23 selfies Campagne is veel meer dan handjes schudden en dat proberen we met deze actie aan te tonen”, aldus Van Kaer.