Buurt protesteert tegen mountainbikeschool in Baudeloodreef: “In plaats van groen krijgen we heuvel van tien meter hoog” Kristof Pieters

10 september 2020

21u48 2 Waasmunster In de omgeving van de Baudelodreef in Waasmunster is er veel protest tegen de komst van een mountainbikeschool. Ondanks bezwaar van 110 buurtbewoners leverde de gemeente toch een vergunning af. “We hebben niks tegen deze sport maar de locatie is wel erg ongelukkig”, klinkt het boos. “De ontsluiting is erbarmelijk, er verdwijnt een heel stuk groen en we krijgen er een heuvel van 10 meter hoog voor in de plaats.”

Het betrokken perceel is al jaren eigendom van de gemeente Waasmunster en staat ingekleurd als een zone voor dagrecreatie. In het verleden waren er ook al plannen voor een tennis- of golfterrein. De komst van een mountainbikeschool kan echter op weinig begrip rekenen bij de bewoners van de Baverickstraat, Maretak, Bollewijk en Nevelzwam. De Baudeloodreef ligt naast het oud vliegveld van Waasmunster waar nu de textielfamilie De Clerck haar domein heeft. “Deze weg is vrij smal en twee wagens kunnen er elkaar niet kruisen”, zegt buurtbewoner Mannuel Poppe. “Toch gaat men net hier een parking met 32 plaatsen aanleggen. Ik kijk vanuit mijn tuin recht op dit perceel uit. Als het parcours er komt zal ik echter uitkijken op een heuvel van 10 meter hoog in plaats van een groen veld. Nochtans ligt de bouwgrens in de Bollewijk op 7,5 meter. Ik heb mijn huis gekocht om elke dag te genieten van dit uitzicht en de rust maar dat dreig ik nu te verliezen.”

110 bezwaren

Samen met Vincent Baart stelde hij namens de buurt een gezamenlijk bezwaarschrift op. Dat werd ondertekend door meer dan 110 buurtbewoners. Ook natuur- en milieuorganisaties zoals Natuurpunt, de vzw Durme en vzw Abllo dienden bezwaar in.

De buurtbewoners benadrukken dat ze de mountainbikers zeker een eigen plek gunnen maar dan wel op een locatie waar er geen hinder is voor de omgeving. “Vanuit de wijk zien wij er liever een heel andere invulling, zoals een speelbos, bloemenweide of volkstuin”, vult Vincent Baart aan. “We gaan er vanuit dat in 2020 elke politieke partij belang heeft bij natuuruitbreiding. Het is jammer dat men hier het omgekeerde doet. Op het perceel zijn meer dan 600 detecties van vleermuizen, waaronder de uiterst zeldzame mopsvleermuis, gemeten op een tijdspanne van 3,5 uur. Deze vleermuizen foerageren op dit perceel. Naast vleermuizen zijn er nog tal van andere beschermde diersoorten waar te nemen. Het biologische belang van dit perceel wordt door de gemeente zwaar onderschat.”

Zone voor dagrecreatie

Volgens burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) is het niet de bedoeling dat er veel auto’s in het gebied gaan komen. “De kinderen zullen in groep naar het moutainbikeparcours fietsen”, benadrukt hij. “Bovendien gaat het hier om een zone voor dagrecreatie. Waar anders kunnen we jonge mountainbikers kansen geven om zich te ontplooien?”

De buurtbewoners erkennen dat een mountainbikeschool er volgens de letter van de wet kan komen. “Maar we vrezen dat het hier niet zal stoppen. Er is geen sanitair, kantine of EHBO-lokaal. We denken dat het niet lang zal duren vooraleer er terug een vergunningsaanvraag zal uithangen. We gaan dan ook tegen de beslissing in beroep bij de provincie.”