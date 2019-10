Burgemeester Bauwens verzekert: “Het Beerkaaibos zal uit zijn as verrijzen” Yannick De Spiegeleir

02 oktober 2019

10u19 0 Waasmunster In het kader van het Sigmaproject wordt het natuurgebied Groot Broek langs de Durme ontpolderd om een getijdengebied aan te leggen en overstromingen tegen te houden. Het Beerkaaibos is daarvoor gekapt en dat leidt tot onvrede bij Waasmunsteraars. “Ik heb bij de Vlaamse waterweg aangedrongen op herstel van het verdwenen boslandschap. Ze hebben mij verzekerd dat ze een oplossing zullen uitwerken”, reageert burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Het was lokaal natuurgids Freddy Waterschoot die in een open brief aan het gemeentebestuur een lans brak voor de heraanplant van het Beerkaaibos als “compensatie voor de verdwenen natuur”. “Hier kunnen zeker meer dan 500 bomen aangeplant worden. Deze site ligt meer dan 1,5 meter hoger dan het Grootbroek en is door dijken afgeschermd van de getijden”, aldus Waterschoot.

Ook vzw Durme, die het natuurgebied beheert, mengde zich intussen in de discussie. “Afhankelijk van goed doordachte plannen komt op de opgehoogde gronden (van het Beerkaaibos, red.) het beste voor natuur en landschap. Het belangrijkste is alles af te wegen en geen overhaaste maar wel gefundeerde beslissingen te nemen, die het beste worden voor natuur en landschap op lange termijn”, stipt André Verstraeten van vzw Durme aan.

Burgemeester Jurgen Bauwens nam intussen het initiatief om bij de Vlaamse Waterweg aan te dringen op herstel van het verdwenen boslandschap. “Ik neem de bezorgdheid van heel wat van onze inwoners ter harte en heb daarom bij de Vlaamse Waterweg aangedrongen voor een oplossing. Zij hebben mij verzekerd dat ze in samenwerking met de beheerder van het gebied vzw Durme in lokaal overleg een oplossing zullen uitwerken, bij voorkeur een oplossing waarbij participatie van de bewoners aan bod komt, zoals het heraanplanten van bomen die wel in de vallei thuishoren,” stelt de burgemeester.

“Verder is het belangrijk om de betrokkenheid van lokale verenigingen uit Sombeke bij het beheer van het gebied te stimuleren”, besluit burgemeester Bauwens. “Nu bestaat er al een samenwerking tussen vzw Lia en vzw Durme die geënt is op het Beerkaaihuisje. Die zou in de toekomst nog aangevuld kunnen worden met Natuuratelier Sombeke en anderen.”