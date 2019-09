Burgemeester Bauwens (CD&V) houdt vast aan tricolore sjerp: “Uit respect voor voorganger” Yannick De Spiegeleir

30 september 2019

19u48 0 Waasmunster Uit het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse regering blijkt dat burgemeester voortaan de keuzevrijheid krijgen om de huidige sjerp met de Belgische driekleur te blijven dragen óf een Vlaamse versie in zwart en geel. Jurgen Bauwens (CD&V) burgemeester van Waasmunster houdt vast aan de traditie. “Mijn voorganger Michel Du Tré hechtte veel waarde aan de tricolore sjerp. Ik zal die traditie dan ook respecteren”, klinkt het.

Bauwens verwijst ook naar het feit dat Vlaanderen nog steeds deel uitmaakt van België. “Al ben ik er voorstander van dat burgemeesters de keuzevrijheid krijgen”, klinkt het. Ook de opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen verdwijnt. Bauwens ziet er niet meteen graten in. “De lokale politiek staat sowieso dicht bij de mensen, waar de mensen eerder stemmen voor mensen dan voor een partij. Al was een afschaffing voor mij zeker geen must. Veel belangrijker vind ik het dat de verplichte fusies van gemeenten van de baan zijn. Voor burgers blijft het belangrijk dat politici aanspreekbaar blijven en dat dreigt te verdwijnen bij een schaalvergroting.”

Meer over Jurgen Bauwens

politiek