Britse bestuurder zwaargewond na aanrijding met rijdende vrachtwagen op E17



Kristof Pieters

26 november 2019

20u50 0 Waasmunster Op de E17 is dinsdagavond een bestuurder zwaargewond geraakt toen hij met een grote bestelwagen achteraan inreed op een rijdende vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Waasmunster. De Britse chauffeur van de bestelwagen zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. De chauffeur werd zwaargewond naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De passagier in de bestelwagen en de Poolse vrachtwagenchauffeur bleven ongedeerd. Het verkeer in de richting van Antwerpen ondervond een tijdlang hinder door het ongeval.