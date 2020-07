Brandweer velt oude boom die dreigt om te vallen in Vinkenlaan Kristof Pieters

28 juli 2020

16u51 3 Waasmunster De brandweerpost van Waasmunster werd opgeroepen voor het vellen van een boom die dreigde om te vallen in de Vinkenlaan.

Bewoners van een woning in de Vinkenlaan op de Heide hadden opgemerkt dat er een grote tak van een dode berkenboom was afgebroken en op de straat terecht gekomen was. Omdat ze vreesden dat er nog meer takken op de rijbaan en eventuele passanten zouden kunnen vallen werd de brandweer verwittigd. Zij kwamen ter plaatse om de dode berk te verwijderen.