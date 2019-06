Brandweer rukt uit voor afvalbrand in puincontainer Kristof Pieters

24 juni 2019



De brandweer van Waasmunster werd zondag in de late avond opgeroepen voor een rookontwikkeling achter een bedrijf aan Manta. Er moest even gezocht worden naar de brandhaard omdat het niet meteen duidelijk was wat er precies brandde. Uiteindelijk bleek het te gaan om brandend afval in een puincontainer. Door het windstille weer bleef de rook in de omgeving hangen. De kleine brand was snel afgeblust.