Brandweer neemt nieuwe kazerne in gebruik: “Fier op dit adres en de verdienste van de persoon erachter” Kristof Pieters

09 juli 2020

09u20 0 Waasmunster De 34 vrijwillige brandweermannen van post Waasmunster zijn verhuisd naar een nieuwe kazerne. Ze rukken voortaan uit vanuit de Burgemeester Michel Du Tré-straat 1 in Waasmunster. Een adres dat ze meedragen in hun brandweerharten, net als de persoon waarnaar die vernoemd is.

Post Waasmunster heeft afscheid genomen van een kazerne die jarenlang een tweede thuis was. Door de afbraak van het complex Hoogendonck moesten ze verhuizen. Na een jaar hard werken kunnen de brandweermannen hun intrek nemen in een ruimere en comfortabelere brandweerpost. Ze verhuizen maar twee straten, maar het verschil kan tellen. Niet voor de burger uiteraard. De brandweer blijft even snel ter plaatse komen. De nieuwe kazerne is voorzien van afgescheiden omkleedruimtes, een bureauruimte, een opleidings- en ontspanningslokaal, kitchenette en mooie werkruimtes. “Het bleef tot de laatste minuut doorwerken maar we zitten erin”, klinkt het tevreden bij kapitein Freddy Aerts, postverantwoordelijke in Waasmunster. “Onze kazerne in Hoogendonck verdwijnt door de afbraak van het complex. Daarnaast was onze kazerne sowieso aan vernieuwing toe. De nieuwe locatie op de oude Desso-site is perfect als uitvalsbasis voor onze interventies.”.

Michel Du Tré

De vorige burgemeester van Waasmunster, wijlen Michel Du Tré, heeft hard aan de kar getrokken en er mee voor gezorgd dat de brandweermannen hun intrek kunnen nemen in deze nieuwe kazerne. Dat de kazerne nu in een straat ligt genoemd naar de man die dit mee mogelijk maakte is een mooi eerbetoon. “We zijn fier dat we dit adres en de geest van de persoon erachter nog generaties lang kunnen doorgeven,” zegt Freddy Aerts nog.

Geen opening of opendeur

Hulpverleningszone Waasland investeerde 1.725.000 euro in dit gebouw. Door corona kan Hulpverleningszone Waasland geen officiële opening en opendeur organiseren. Volgend jaar krijgen inwoners ongetwijfeld wel de kans. Je kan de post Waasmunster telefonisch bereiken via het nummer 03 502 09 00 of via het e-loket op www.hvz-waasland.be.