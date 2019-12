Brandweer bezoekt toekomstige huisvesting op Desso-site Kristof Pieters

08 december 2019

13u31 8 Waasmunster De leden van het vrijwillige brandweerkorps van Waasmunster heeft ter gelegenheid van de viering van patroonheilige Sint-Barbara een bezoek gebracht aan de werf van de nieuwe kazerne op de Desso-site.

Het korps verzamelde zaterdag omstreeks 9 uur aan het gemeentehuis. Van daar uit ging het naar de kerk voor een misviering. Aansluitend mocht burgemeester Jurgen Bauwens het korps schouwen en de sleutels overhandigen van twee nieuwe voertuigen aan postoverste Freddy Aerts: een karweiwagen en een personeelsbusje. Na de receptie kregen de brandweerlieden, burgemeester en schepenen een rondleiding in de splinternieuwe brandweerkazerne op de Desso-site. De ruwbouw is reeds voltooid en de afwerking van het gebouw is momenteel volop bezig. In de loop van 2020 zal de brandweer de site Hogendonck aan de Nijverheidslaan ruilen voor de nieuwbouw aan de Pontravelaan.