Brand brengt zware schade toe aan woning in Rivierstraat Kristof Pieters

26 februari 2020

19u59 5 Waasmunster In de Rivierstraat in Waasmunster heeft woensdagavond een brand gewoed in een woning. Er is veel brand-, rook- en waterschade in het hele huis.

Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur aan de elektriciteitskast op de benedenverdieping. Via de isolatie kon het vuur echter snel uitbreiden naar de eerste verdieping tot op de zolder. De brandweer had het vuur snel onder controle maar de schade aan de woning is aanzienlijk. Het huis zal dan ook tijdelijk niet meer bewoonbaar zijn. Er vielen geen gewonden. Door de brand was er een tijdje geen elektriciteit meer in de straat. Fluvius kwam met een ploeg ter plaatse om de getroffen woning af te koppelen van het net.