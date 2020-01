Boomplantactie met 6.200 bomen aan Roosenbergabdij Yannick De Spiegeleir

21 januari 2020

12u15 0 Waasmunster Op zondag 2 februari planten Luminus en het Jane Goodall Institute Belgium 18.000 bomen op drie verschillende locaties in België. En één van deze locaties ligt in Waasmunster. Aan de Abdij van Roosenberg worden op één dag tijd maar liefst 6.200 bomen geplant. Een hele klus, waarbij de hulp van de Waasmunsteraar meer dan welkom is.

Iedereen is welkom om tussen 10 en 16 uur mee te planten. Jong en oud, scholen en organisaties. Groene handen zijn een plus, maar zeker geen must). Om alles in goede banen te leiden (keuze van de soorten, voorbereiding van het terrein, enz.) wordt beroep gedaan op Bosgroep Oost-Vlaanderen, echte specialisten met een hart voor bos.

Versnaperingen

Tijdens Luminus Forest in 1 Day worden ook lekkere versnaperingen zoals pannenkoeken, wafels, soep en chocolademelk voorzien om weer op krachten te komen na al dat planten. Verder valt er ook heel wat te beleven voor jong en oud. Misschien breng je wel een bezoekje aan een van de infostanden en leer je wat bij over biodiversiteit, bebossing, over wat het aanplanten van een bos kan betekenen voor Waasmunster, België en de hele wereld, en zoveel meer.

En er is meer: voor elke geplante boom plant het Jane Goodall Institute ook een veelvoud van bomen in Afrika aan.

De organisatoren roepen op om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar de plantlocatie te komen aan de Oudeheerweg-Heide. Meer info en gratis inschrijven kan via luminus.be/forestin1day.