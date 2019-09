Boom belandt op elektriciteitskabels in Bouchoutstraat Kristof Pieters

12 september 2019

23u13 0 Waasmunster De brandweer van Waasmunster werd donderdagavond omstreeks 18.30 uur opgeroepen voor het verwijderen van een omgevallen boom in de Bouchoutstraat. De boom stond op een verwilderd braakliggend stuk grond en viel richting straatzijde omver war hij op de elektriciteitskabels terecht kwam.

De brandweer kon de boom veilig in stukken zagen. Een interventieploeg van Fluvius kwam ter plaatse om te controleren of de elektriciteitskabels geen schade hadden opgelopen wat op het eerste zicht niet het geval was. Door de interventie was de straat gedurende een half uurtje afgesloten voor het verkeer.