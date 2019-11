Bloedsporen gevonden na inbraak in chalet van hengelclub Kristof Pieters

08 november 2019

16u17 0 Waasmunster In de chalet van de visclub aan de Abdij Van Roosenberglaan in Waasmunster werd donderdag een inbraak vastgesteld. De diefstal moet gebeurd zijn tussen woensdagmiddag 12 uur en donderdagmiddag 13 uur.

De deur werd opengebroken waarna tal van visspullen werden gestolen, er is nog geen exact zicht op het nadeel. Van de dader is voorlopig geen spoor. Het labo kwam ter plaatse omdat er schoen- en bloedsporen werden aangetroffen afkomstig van de daders. Het is niet de eerste maal dat hier werd ingebroken.