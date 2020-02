Bierminners schenken 700 euro aan Hippofarm Yannick De Spiegeleir

18 februari 2020

15u46 0 Waasmunster De Waasmunsterse bierclub ‘De Bierminners' heeft een cheque van 700 euro geschonken aan Hippofarm in Waasmunster voor de renovatie van hun paardenstallen en de ingebruikname van aangepast sanitair.

“Elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie en algemene vergadering van De Bierminners doen wij een omhaling voor een goed doel. Dit jaar is dit de v.z.w. Hippofarm in Waasmunster die dringend toe zijn aan de renovatie van hun paardenstallen en aangepast sanitair", zegt Verdurmen. “De Hippofarm heeft als doel zowel volwassenen als jongeren met een fysische of verstandelijke beperking de gelegenheid te geven om aan sport te doen en voornamelijk dan via de therapeutische werking van het paardrijden te laten beleven. Momenteel kunnen zij rekenen op een 20-tal vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de ruiters.”