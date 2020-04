Bewoonster ’t Heuverveld overleden aan coronavirus: “Aantal besmettingen blijft stabiel” Yannick De Spiegeleir

17u00 0 Waasmunster Een bewoonster van het Waasmunsterse woonzorgcentrum ’t Heuverveld is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat bevestigt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

De overleden vrouw was een negentiger. Net als drie andere bewoners verbleef zij in een isolatie-afdeling van het WZC Het Hof in Sint-Niklaas. “Het gemeentebestuur wil in de eerste plaats zijn medeleven betuigen aan de familie van de overledene, wij wensen hen veel sterkte toe. Ook zijn onze gedachten bij de families van de zieke personen. Wij willen hen veel moed toewensen in deze moeilijke periode", zegt Bauwens.

Ook drie andere bewoners op het gelijkvloers van ’t Heuverveld zijn besmet met het coronavirus. “Het aantal besmettingen blijft nu al een tijdje stabiel. We doen er alles aan om een verdere verspreiding te voorkomen”, zegt de Waasmunsterse burgemeester.

De gemeente zorgde intussen zelf voor een levering van chirurgische mondmaskers. “Van de hogere overheid kregen we twee pakketten van slechts 50 exemplaren voor de vroedvrouwen, maar we willen ook de andere mensen die zich in de frontlinie begeven afdoende beschermen zoals apothekers en huisartsen. In samenwerking met het gemeentebestuur van Hamme konden we 1.600 chirurgische mondmaskers bestellen die vandaag bedeeld werden. Een nieuwe bestelling is intussen geplaatst”, aldus de burgemeester.