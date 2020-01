Bewoonster Hollandsemolen betrapt dief op heterdaad Kristof Pieters

12 januari 2020

13u50 0 Waasmunster In de wijk Hollandsemolen in Waasmunster is een dief op heterdaad betrapt door de bewoonster. De vrouw werd omstreeks 1.50 uur ‘s nachts wakker door lawaai aan de achterdeur. Toen ze poolshoogte ging nemen, zag ze een man met een zaklamp in zijn hand.

Er stond een voertuig naast de woning op het voetpad geparkeerd. Volgens het slachtoffer ging het om een wagen met een Nederlandse kentekenplaat. Nadat hij betrapt werd, stapte de man in het voertuig en reed hij weg. De vrouw vermoedt dat de dief ook werd opgeschikt door een sirene in de verte. De sirenes waren wellicht afkomstig van de brandweer die op dat moment naar een woningbrand reden op de Schrijberg in Belsele. De politie kwam ter plaatse maar de man was intussen spoorloos. Er kon geen braakschade vastgesteld worden en er werden geen andere feiten meer gemeld.