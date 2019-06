Bewoners van De Ruiter leven zich uit op Trotinettenkoers Yannick De Spiegeleir

02 juni 2019

14u52 0 Waasmunster Op De Ruiter leefden heel wat bewoners zich dit weekend uit op de trottinettenkoers. Deze traditie, georganiseerde door het Ruitercomité is al aan zijn 39e editie toe.

Jong en oud streden op het parcours in de Langenaardstraat voor de eer en vooral voor het plezier om de eerste plaats te bemachtigen. De jongste deelnemertjes zijn amper 3 jaar oud. Het was kersvers burgemeester Jurgen Bauwens die het sybolische startschot gaf in de jongste categorie (zie foto’s). De deelnemende kinderen worden per levensjaar in aparte categorieën onderverdeeld, tot en met 12 jaar. Bij verlies of bij een val was er wel al eens even troost nodig van de mama’s of papa’s, maar dat kon de pret helemaal niet bederven.

Onder de trouwe deelnemers: Mattice Du Tré (21), de zoon van wijlen burgemeester Michel Du Tré. Mattice die opgegroeid is op de Ruiter neemt zelf net zoals een aantal van zijn leeftijdsgenoten en teamleden ook al van kleins af aan deel aan de trottinettenkoers. Zijn team ging trouwens aan de haal met de overwinning.