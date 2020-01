Bewoners Heikenwijk houden traditie in ere met 24e kerstboomverbranding Yannick De Spiegeleir

13 januari 2020

17u08 0 Waasmunster De bewoners van de Heikenwijk in Waasmunster hielden zaterdagavond hun traditionele kerstboomverbranding op een veld in de Lange Beulestraat.

Omstreeks 18 uur kwamen de organisatoren van het Heikenwijkcomité en een honderdtal bewoners van de wijk afgezakt voor een gezellig samenzijn bij een hapje en een drankje begeleid door een streepje muziek. Het zijn leden van het wijkcomité die de kerstbomen in de wijk ophalen. ‘’ het is de 24e editie dit jaar, maar of er nog een 25e jubileumeditie zal komen is twijfelachtig’' betreurt voorzitter Dirk Clement van het Heikenwijkcomité. “Mogelijk krijgen we geen vergunning meer om de kerstboomverbranding volgend jaar terug te laten doorgaan, wat erg jammer zou zijn. Het zijn net deze momenten dat de mensen uit de wijk nog eens samen brengen besluit de voorzitter”.