Bewoners Heide boos dat er geen geluidsscherm komt aan Groenstraat: “Pure discriminatie” Yannick De Spiegeleir

19 december 2019

22u32 0 Waasmunster Een aantal bewoners van de Waasmunsterse Heide heeft donderdagavond geprotesteerd op de gemeenteraad. Ze vinden het niet kunnen dat de gemeente deze legislatuur slechts gedeeltelijk geluidsschermen zal plaatsen langs de E17. “Ofwel komen er overal geluidsschermen, ofwel nergens. Anders is dit pure discriminatie”, klinkt het.

De Waasmunsterse bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA stelde vorige week haar meerjarenplanning voor. Eén van de speerpunten is de plaatsing van geluidsschermen langs een deel van de Heide en de Nederheirweg. De Groenstraat valt echter uit de boot. “Voor de Heide en de Nederheirweg komt het Agentschap Wegen en Verkeer gedeeltelijk tussen in de kosten. Nabij de Groenstraat zou de gemeente, op basis van de metingen, zelf alle kosten moeten dragen voor een bedrag van 840.000 euro. Daar is geen ruimte voor in het budget deze legislatuur”, zegt schepen Ilse Poppe (CD&V).

De beslissing om geen geluidsschermen te voorzien aan de Groenstraat schiet bij de bewoners in het verkeerde keelgat. “Wij hebben andere informatie gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het geluidsniveau ligt overal boven de 75 decibel. Dat de Groenstraat over het hoofd wordt gezien, is een schande”, namen Patrick Janssens en Luc Van Den Durpel het woord namens de buurt. “Ofwel komen er overal geluidsschermen langs de volledige lengte, ofwel komen er geen. Al de rest is pure discriminatie.”

Ook burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) kwam tussen. “Dit dossier sleept al jaren aan. Het bestuur gaat 750.000 euro investeren. Wij zetten hier dus al een serieuze som tegenover. Bovendien spelen niet enkel decibels een rol in dit dossier, maar ook de leeftijd van de woningen.” Dat laatste argument houdt volgens de buurtbewoners geen steek. “De leeftijd van de woningen telt slechts voor 10 procent mee.”

Ook de staat van het wegdek in de Heide kwam ter sprake. “Onlangs werd de mooie, authentieke bestrating vervangen door banaal asfalt. Het geeft weinig blijk van interesse voor ons waardevol Heidegebied en haar bewoners.” Burgemeester Bauwens repliceerde namens het bestuur. “De vorige bestrating lag er erbarmelijk bij. De afweging om deze te vervangen door kasseien of asfalt is wel degelijk gemaakt. Asfalt is goedkoper, dat klopt, maar het is ook fietsvriendelijker en maakt minder lawaai. Vandaar de keuze.”