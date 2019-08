Betonmixer verliest deel van lading op afrit van snelweg Kristof Pieters

21 augustus 2019

10u31 0 Waasmunster Een betonmixer heeft woensdagochtend omstreeks 9 uur een deel van zijn lading verloren op de afrit van de E17 in Waasmunster.

De betonmixer kwam uit de richting van Gent maar op de afrit liep het fout. Over een afstand van zo’n 20 meter kwamen beton en grove kiezels op de rijbaan terecht wat voor slipgevaar zorgde. De brandweer van Waasmunster kwam ter plaatse om de rijbaan weer vrij te maken. Er ontstond daardoor even verkeershinder. De vervuiler bleek verdwenen. Mogelijk heeft de chauffeur het niet gemerkt dat een deel van de lading op de rijbaan was terechtgekomen.