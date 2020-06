Bestuurster botst tegen geparkeerde vrachtwagen in Dommelstraat Kristof Pieters

02 juni 2020

00u50 4 Waasmunster In de Dommelstraat in Waasmunster knalde een bestuurster maandagavond tegen een geparkeerde vrachtwagen. Er was heel wat schade aan haar auto, maar ze bleef zelf gelukkig ongedeerd.

Het ongeval gebeurde maandagavond rond 23 uur. Buurtbewoners hoorden een klap en gingen op straat poolshoogte nemen. Daar zagen ze een verhakkelde Volkswagen Golf in het midden van de weg staan. De bestuurster was op dat moment zelf al uit het wrak geklauterd en bleef ongedeerd. Ze was langs achteren ingereden op een vrachtwagen die op de rijbaan geparkeerd stond. De brandweer moest ter plaatse komen om een hoeveelheid glas en brokstukken van de rijbaan te verwijderen.