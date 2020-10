Bestuurder wordt onwel tijdens parkeren en botst tegen gevel van woning Kristof Pieters

13 oktober 2020

11u24 0 Waasmunster In de Lucien Reychlerstraat in Waasmunster botste dinsdagochtend een wagen tegen de voorgevel van een woning. De bestuurder van de Audi verklaarde dat hij onwel werd tijdens het parkeren.

Het ongeval gebeurde om 9.45 uur. Een chauffeur verloor de controle over zijn wagen en reed tegen de gevel. De bewoner van de woning was thuis en zat net aan het raam vooraan in de woning. “Ik was aan het werk achter het raam. Plots hoorde ik uit het niets een enorme dreun. Toen ik buiten ging kijken zag ik die wagen tegen mijn gevel staan. Ik zag ook direct dat de bestuurder niet in orde was, hij zat te schudden en zijn vrouw die naast hem zat was een beetje in paniek. Ik heb hen beiden gekalmeerd en gezegd dat het wel in orde kwam.” Een opgeroepen ziekenwagen bracht de man ter controle over naar het ziekenhuis, zijn toestand was gelukkig niet zorgwekkend. Zijn vrouw kwam er met de schrik van af. De gevel van de woning liep beperkte schade op en werd door de brandweer gecontroleerd.