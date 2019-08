Bestuurder verliest controle nadat vrouw onwel wordt Kristof Pieters

15 augustus 2019

01u40 0 Waasmunster Op de E17 in Waasmunster is een bestuurder woensdagavond de controle over zijn voertuig verloren nadat zijn vrouw plots onwel was geworden en tekenen vertoonde van een hartaanval. Hij botste daarop tegen de vangrail.

Het ongeval gebeurde rond 21 uur in de richting Gent ter hoogte van het parkeerterrein in Waasmunster. De bejaarde bestuurder van een Toyota Yaris verloor plots de controle over zijn voertuig. De oorzaak lag bij zijn vrouw die naast hem op de passagiersstoel zat en plots tekenen van een hartaanval vertoonde. De man sloeg daardoor in paniek en verloor de controle. De auto raakte eerst de vangrail rechts van de weg en tikte vervolgens ook de jersey op de middenberm. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht de vrouw naar het ziekenhuis over. De wagen liep lichte schade op maar werd wel getakeld. Door het ongeval waren twee van de drie rijstroken een tijdlang afgesloten wat voor een file zorgde.