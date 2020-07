Bestuurder knalt op vuilniswagen, ophalers kunnen tijdig wegspringen Kristof Pieters

15u48 1 Waasmunster Op de Grote Baan (N70) in Waasmunster is dinsdagmiddag een zwaar ongeval gebeurd. De bestuurder van een Volkswagen reed achteraan in op een vuilniswagen. De twee ophalers konden gelukkig net op tijd wegspringen.

De vuilniswagen was gestopt om een container met papier op te halen. Net op het moment dat de ophalers de container aan de vuilniskar wilden bevestigen, reed de wagen erop in. De ophalers konden nog net op tijd wegspringen en bleven ongedeerd. Luttele seconden later hadden zij met hun rug naar het verkeer gestaan en hadden ze de wagen niet zien naderen. De gevolgen hadden dan ongetwijfeld veel erger geweest.

De chauffeur van de auto, een jongeman, bleef ook ongedeerd. Hij verklaarde dat hij in slaap was gevallen nadat hij een hele nacht had gewerkt en zijn bed nog niet gezien had. Zijn wagen was total loss en moest getakeld worden. Ook de vuilniskar liep schade op, maar kon op eigen kracht verder rijden. Omdat de rijbaan grotendeels versperd was, ontstond er in beide richtingen een lange file.