Bestuur reageert op plannen voor heraanleg N446: “Delen de bezorgdheden van bewoners” Yannick De Spiegeleir

20 februari 2020

18u24 0 Waasmunster Het gemeentebestuur van Waasmunster blijft voor een deel op haar honger zitten na de toelichting van de plannen voor de heraanleg van de N446. Dat zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V). “We juichen de aanleg van goed uitgeruste fietspaden toe, maar zijn bezorgd over de plannen die nu voorliggen aan het kruispunt van de Hoogstraat met de N446”, zegt de burgervader.

Burgemeester Bauwens ging in gesprek met inwoners die de infomarkt over de heraanleg van de N446 hadden bijgewoond en stelde vast dat zijn inwoners de bezorgdheden van het bestuur delen. “Net als de fietsersbond pleiten wij al langer voor een tunnel die het nieuw aan te leggen fietspad achter de Hoogstraat moet verbinden met de Sint-Franciscusstraat zodanig dat de schoolgaande jeugd het gevaarlijk kruispunt kan mijden. Ook hebben wij al meermaals een alternatief voorstel gedaan waarbij de inrit van de Sint-Franciscusstraat behouden blijft via de N446 om zo de dubbele rij-inrichting in de Hoogstraat naar het centrum te vermijden, wat volgens het bestuur eerder gevaarlijker wordt”, aldus de burgemeester.

Tijdens de infomarkt werd er weinig concreets verteld over de nieuwe Durmebrug. Burgemeester Bauwens kon via zijn partijgenote en volksvertegenwoordiger Maaike De Rudder toch heel wat informatie verkrijgen via een parlementaire vraag. De bevoegde minister Lydia Peeters (Open Vld) antwoordde het volgende:

1. Er wordt bekeken om naast de bestaande brug een nieuwe brug over de Durme te bouwen welke rekening houdt met het profiel van de Durme en toekomstige jaagpaden naast de Durme. De huidige brug kan tijdens de bouw gebruikt worden als tijdelijke oversteek van de Durme voor fietsers- en voetgangers waarna ze afgebroken zal worden. Om deze reden is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd, aangezien het concept grondig gewijzigd is.

2. De werken zullen aansluiten op de aanleg van de fietspaden N446 uitgevoerd worden.

3.De nieuwe brug wordt langer gemaakt om onder de brug een onderdoorgang voor de fietsers te voorzien, langs beide zijden van de Durme. Ook wordt een verbinding vanaf de N446 naar dit jaagpad voorzien.

4. De timing van de uitvoering van de werken voor de heraanleg van de N446 is nog afhankelijk van het bekomen van een omgevingsvergunning. De voorafgaande noodzakelijke heraanleg van de nutsleidingen kan van start gaan, voor zover de afstemming met de andere werven in de regio dit toelaat. De afstemming is al gedeeltelijk gebeurd met de gemeenten Waasmunster, Hamme en Dendermonde, en loopt de komende weken nog verder met de gemeente Zele.