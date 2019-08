Belgische speculaas van Aerts: “Familierecept onveranderd sinds 1927” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Yannick De Spiegeleir

31 augustus 2019

07u00 0 Waasmunster Lust je graag authentieke en ambachtelijke speculaas? Dan ben je aan het juiste adres bij Speculaas Aerts, dat deze zomer verhuisde van Waasmunster naar Lokeren. “De beste grondstoffen, een eigen kruidenmengeling en de juiste baktijd zijn cruciaal voor ons product”, zegt Els Aerts.

Els vormt de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf, dat in 1913 werd opgericht in Sombeke door haar overgrootvader Kamiel Aerts. Die gaf in 1927 de fakkel door aan zijn zoon Hubert, die de eerste witte en bruine speculaas uit de oven haalde. “Sindsdien is ons familierecept onveranderd gebleven”, stipt Els aan. Nadien volgde Erik, die samen met zijn echtgenote Ria nog dagelijks blijft meewerken in het ambachtelijke bakkersbedrijf. Twintig jaar geleden stopte de familie met het bakken van brood om zich volledig toe te leggen op speculaas. “Van die keuze hebben we nog geen moment spijt gehad, integendeel. Mensen waarderen steeds meer een authentiek, ambachtelijk product”, weten vader en dochter Aerts.

Verhuizen

Een eeuw na de oprichting van het familiebedrijf werd de klassieke bruine speculaas erkend als streekproduct. Daarnaast biedt Aerts ook nog amandelspeculaas en witte speculaas, met witte suiker en zonder kaneel, aan. “Ons geheim? De beste grondstoffen, de eigenhandig samengestelde kruidenmengeling en de juiste baktijd. Speculaas moet krokant zijn, maar nooit te hard”, stipt Els aan.

Tot voor kort verpakten we alles nog met de hand. In Lokeren verloopt het verpakkingsproces machinaal Els Aerts

Dat hun speculaas steeds meer in de smaak valt, bewijst de verhuis die het familiebedrijf deze zomer maakt van de dorpskern van Sombeke naar een nieuwe locatie in de Lokerse industriezone, in de Toekomstlaan. “Door de stijgende vraag en de beperkte productieruimte was het niet meer optimaal werken in Sombeke. Tot voor kort verpakten we alles nog met de hand. In Lokeren verloopt het verpakkingsproces machinaal.”

Ambachtelijke blijft

De verhuis naar een grotere locatie betekent echter niet dat het ambachtelijke naar de achtergrond verdwijnt. “Wat goed is, behouden we. Het familierecept is heilig. De kruidenmengeling stellen we ook nog altijd eigenhandig samen”, verzekert Els. “Bovendien vind je geen kleur- en smaakstoffen en geen bewaarmiddelen terug in onze speculaas. Alles is vers en dat blijft zo.”

De belangrijkste erkenning komt van onze klanten. Dat zij onze producten, die met liefde gemaakt zijn, blijven appreciëren is voor ons dé graadmeter Els Aerts

Dat ze in aanmerking komen voor de titel van Hét Streekproduct 2019 ziet de familie als een hele eer. “Waardering voor je werk is altijd mooi. De belangrijkste erkenning komt van onze klanten. Dat zij onze producten, die met liefde gemaakt zijn, blijven appreciëren is voor ons dé graadmeter.”

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.