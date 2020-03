Bejaarde man gevonden na val dankzij thuisverpleegster Kristof Pieters

18 maart 2020

16u54 1 Waasmunster De brandweer van de post Waasmunster werd woensdagmiddag opgeroepen om een deur open te breken van een woning in de Kerkstraat. Een thuisverpleegster had alarm geslagen omdat de bewoner niet opende toen ze aanbelde voor de dagelijkse verzorging.

Door de brievenbus kon de verpleegster wel zien dat de man op de grond lag en nog in leven was. De hulpdiensten namen geen enkel risico omdat het slachtoffer mogelijk met COVID-19 besmet kon zijn. Daarom werden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen door de hulpverleners. Gelukkig bleek de man er niet al te ernstig aan toe te zijn. Hij was ten val gekomen en slaagde er niet meer in op eigen kracht recht te geraken.