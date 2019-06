Begraafplaatsen Ruiter en Sombeke binnenkort twee weken dicht voor ontruimingen Yannick De Spiegeleir

14 juni 2019

15u21 2 Waasmunster In opdracht van het gemeentebestuur start een aannemer binnenkort met ondergrondse ontruimingen op de begraafplaatsen van de Ruiter en Sombeke. “Op alle begraafplaatsen komt een herdenkingsteken met de namen van de overledenen van de ontruimde graven”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Op alle Waasmunsterse begraafplaatsen zijn er momenteel werken op til. De ontruiming op begraafplaats Centrum is al achter de rug daar zijn momenteel werken aan de gang in het kader van de vergroening van het kerkhof.

De begraafplaats Ruiter sluit vanaf maandag voor twee weken. Een week later gaat ook de begraafplaats Sombeke dicht, eveneens voor twee weken. De ontruiming behelst verwaarloosde graven en graven waarvan de concessie verlopen was. Nabestaanden werden vooraf ingelicht en kregen de kans om de graven alsnog te herstellen.

“Er is een nieuw kerkhofreglement in de maak dat ervoor moet zorgen dat er een duidelijke structuur op poten wordt gezet voor de begraafplaatsen in onze gemeente zodat ze een mooi geheel vormen. Het nieuwe reglement zal in voege treden op 1 januari 2020”, weet burgemeester Bauwens. “Zo zal het bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn om vaste planten te plaatsen bij een graf om te voorkomen dat deze gaan woekeren.”

Op elk kerkhof komt een herdenkingsmonument met de namen van alle overledenen wiens graf ontruimd wordt. “Het monument zal oplichten in verschillende kleuren als de zon erop schijnt.”

Mensen die vóór de start van de ontruimingen de begraafplaatsen bezoeken, zullen zien dat sommige graven zijn gemarkeerd met rode verf, en andere zijn afgespannen met rood-wit lint. De met rood gemarkeerde graven zijn diegene die zullen ontruimd worden. De met lint afgespannen graven worden niet ontruimd.