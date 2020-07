Bakker waarschuwt op originele manier klanten zonder mondmasker: “We hebben alleen rectale thermometers om je temperatuur te meten” Kristof Pieters

26 juli 2020

Waasmunster Bij bakkerij Ivens in de Stationsstraat in Waasmunster ga je maar beter niet binnen zonder een mondmasker. De bakker hing een affiche met een niet mis te verstane boodschap voor de deur.

“Als je zonder masker de winkel binnenkomt, zullen we je temperatuur moeten meten”, staat te lezen. “PS: we hebben alleen rectale thermometers!” Een gewaarschuwd mens is er twee waard.