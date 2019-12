Auto rijdt in op vrachtwagen op E17: zware crash maar geen gewonden Kristof Pieters

02 december 2019

14u40 0 Waasmunster Op de E17 in Waasmunster kwam het maandagmiddag tot een zwaar verkeersongeval in de richting van Gent. Een auto reed in op de achterkant van een rijdende vrachtwagen. De ravage was aanzienlijk, maar als bij wonder vielen er geen gewonden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur. De bestuurder van een personenwagen merkte te laat een vrachtwagen op die voor hem reed, en crashte zwaar op de achterkant van de rijdende truck. De verhakkelde wagen botste vervolgens tegen de middenberm en werd tot slot nog eens aangereden door een BMW. Er vielen geen gewonden maar de schade aan de voertuigen was groot. De man, een chauffeur van een koerierdienst, verklaarde dat hij erg moe was en even ingedommeld moest zijn. De twee inzittenden van de BMW, een Nederlander en zijn zoon, kwamen er met de schrik vanaf. “We vertrokken vanochtend uit Amsterdam om zeker op tijd in Parijs te zijn, maar hier staan we nu”, reageerde de zoon. “De wagen is niet meer rijvaardig en zal weggesleept worden. Hopelijk kunnen we nog met de trein in Parijs geraken. We boffen alleszins dat we beide ongedeerd zijn gebleven.”

Gedurende bijna anderhalf uur kon het verkeer over slechts één rijstrook passeren wat voor een ellenlange file zorgde die tot in Sint-Niklaas reikte. Om 14 uur was de rijbaan vrijgemaakt en loste de file stilaan op.