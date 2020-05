Auto over de kop na aanrijding met vrachtwagen op E17, bestuurder lichtgewond Kristof Pieters

17 mei 2020

19u48 0 Waasmunster Op de E17 in Waasmunster is het zondagavond tot een aanrijding gekomen tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De wagen sloeg hierbij over de kop. De bestuurder raakte als bij wonder slechts lichtgewond.

Het ongeval gebeurde op de E17 richting Antwerpen. Ter hoogte van de oprit Waasmunster kwamen beide voertuigen met elkaar in aanrijding. Hierbij verloor de automobilist de controle over zijn stuur, waarna de wagen hard tegen de betonnen jersey op de middenberm knalde. De wagen sloeg daarbij over de kop. Het verkeer kon een tijdlang over slechts één van de drie rijstroken, wat voor behoorlijk wat file zorgde.