Auto met vijf Franse jongeren gaat over de kop op E17: één dode en vier gewonden Kristof Pieters

15 september 2019

21u47 4 Waasmunster Op de autosnelweg E17 in Waasmunster is zondagavond een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Een auto met Franse nummerplaat ging verschillende keren over de kop. Vier andere inzittenden raakten gewond.

Het ongeval gebeurde rond 20 uur zondagavond op de E17 in de rijrichting van Antwerpen. Een getuige zag hoe de bestuurder van een auto met Franse nummerplaat plots van zijn rijvak afweek en bruusk in de vangrail terecht kwam. De auto ging vervolgens een paar keer over de kop en kwam tot stilstand op de pechstrook.

Eén van de inzittenden werd uit de wagen geslingerd. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Nog vier andere inzittenden raakten gewond, maar waren er op het eerste gezicht niet zo erg aan toe.

Over de oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid. Een getuige hoorde, kort voor de bestuurder de controle verloor, wel een harde knal. Mogelijk werd dit veroorzaakt door een klapband, maar dat kon nog niet bevestigd worden. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.