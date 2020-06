Auto-inbrekers op pad Kristof Pieters

08 juni 2020

19u27 0 Waasmunster Inbrekers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in twee voertuigen en proberen inbreken in nog eens twee andere auto’s in Waasmunster.

De feiten vonden plaats in de Neerstraat, Kerkstraat en Hollandsemolen. In de Neerstraat stonden de wagens op de oprit van een woning. In de Kerkstraat en Hollandsmolen stonden de voertuigen op de openbare weg. Momenteel beschikken is er nog geen enkel spoor naar de daders. Gezien alle feiten pas de volgende ochtend werden opgemerkt door de slachtoffers, kon het BIN-netwerk niet opgestart worden.