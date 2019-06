Auto brandt grotendeels uit op snelwegparking E17 Kristof Pieters

27 juni 2019

12u54 0 Waasmunster Een auto is donderdag grotendeels uitgebrand op de snelwegparking langs de E17 in Waasmunster. De bestuurster bleef ongedeerd.

De vrouw had vastgesteld dat de motor vreemd begon te doen en had zich daarom nog tijdig kunnen parkeren op de snelwegparking van de E17 in Waasmunster in de richting Gent. Kort daarna vloog de wagen in brand. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de wagen grotendeels uitbrandde. Waarschijnlijk lag een technisch defect aan het motorgedeelte aan de basis van de brand. Het verkeer op de E17 zelf ondervond geen hinder.