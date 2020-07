Auto botst tegen vrachtwagen en betonnen vangrail na inhaalmanoeuvre Kristof Pieters

30 juli 2020

05u34 6 Waasmunster Bij een ongeval op de E17 ter hoogte van Waasmunster zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee inzittenden van een personenwagen gewond geraakt.

Ter hoogte van het parkeerterrein in de richting van Antwerpen kwam de auto bij een inhaalmanoeuvre met een vrachtwagen in aanrijding. De wagen botste daarbij hard tegen de betonnen vangrail en kwam pas 100 meter verder tot stilstand. Een jong vrouw, die als passagier in de wagen zat, werd naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur werd ter plaatse verzorgd. De vrachtwagen kwam pas een eind verderop tot stilstand. Door het nachtelijke uur was er geen verkeershinder.